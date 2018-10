Juncker s'est-​​il moqué de la danse de Theresa May?

Is this @JunckerEU mocking @theresa_may 's Abba dance at a speech to the Committee of the Regions? I am saying yes. What say you @MargSchinas or @Mina_Andreeva ? pic.twitter.com/qyzHddY3oJ

Avant de prononcer son discours à la Commission européenne lundi, Jean-Claude Juncker a réalisé une petite danse. La chorégraphie ressemble beaucoup à celle effectuée par Theresa May le 3 octobre dernier sur le titre «Dancing Queen» d'Abba. Après cette danse improvisée, le président de la Commission européenne a esquissé un large sourire. Du tac au tac, James Crisp, correspondant du Telegraph à Bruxelles, s'est demandé si le Luxembourgeois s'était moqué de la Première ministre britannique.

Margaritis Schinas, le porte-parole de la Commission européenne, lui a répondu pour démentir cette accusation: «Détends-toi James. Sans une chanson ou une danse, que serait la vie ? Ce n'était dirigé contre personne, c'était juste improvisé sur le moment, alors qu'il avait encore la musique de fond avant qu'il ne commence son discours. Un profond respect pour Theresa May déclaré à plusieurs reprises en public et démontré dans la pratique».

Relax James. Without a song or a dance what would our life be ? Not directed at anyone, improvisation on the moment as the music kept playing before he could start his speech. Great respect for @theresa_may repeatedly stated in public and demonstrated in practice. https://t.co/Jr9hzS9dQu