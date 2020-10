Un sosie a-​​t-​​il (encore) remplacé Melania Trump?

Les Trump ont-ils utilisé un sosie lors d'une apparition publique de Melania aux côté de son mari en campagne? C'est ce que se demandent de nombreux internautes après la publication d'un cliché qui laisse songeur. Le président et son épouse ont été photographiés en train de monter à bord d'un hélicoptère pour se rendre au débat présidentiel de la semaine dernière.

Sur cette photo, c'est le sourire de Melania qui pose question: «Les dents sont différents, les lèvres sont différents, la forme du sourire est différente», croit une utilisatrice de Twitter. Certains ont fait de véritables analyses d'images n'hésitant pas à zoomer et à comparer avec d'autres photos de la Première dame.

Where did her smile wrinkles go? Teeth are different. Lips are different. Smile is different shape. It is so obviously a #FakeMelania pic.twitter.com/xChVEthWG0