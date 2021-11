Christina, 24 ans, a déjà 22 enfants à la maison

Christina Ozturk est une jeune Russe de 24 ans. Son mari, Galip Ozturk, est un millionnaire d'origine turque de 56 ans, magnat de l'immobilier, qu’elle a rencontré en Géorgie où ils vivent confortablement. Elle était déjà maman célibataire d'une première fille et avec son nouvel amoureux ils ont un projet de vie: avoir le plus d'enfants possible.

Le couple a choisi de faire appel à des mères porteuses. «Nous ne connaissons pas personnellement les mères porteuses et n'avons pas de contacts directs avec elles, afin d'éviter des problèmes après la grossesse», raconte la jeune femme dans des propos rapportés par plusieurs médias, dont le Sun et Ohmymag.

«Je rêvais de ça depuis l'enfance»

En 2021, Christina et Galip ont déjà 22 enfants et dépensent presque 5 000 euros par semaine en produits essentiels, et 80 000 euros par an pour employer des nounous. «Je rêvais de ça depuis l'enfance. Mon mari aussi rêvait d'avoir une grande et heureuse famille», ajoute la jeune femme.

Les 193 000 abonnés de Christina Ozturk peuvent suivre les péripéties de la famille sur son compte Instagram @batumi_mama. «Je suis tout le temps avec les enfants, je fais tout ce que les enfants font normalement».

(nc/L'essentiel)