Le bébé pointe son nez de nuit... dans l'hélicoptère

C'est le baptême de l'air le plus précoce qui soit: en Polynésie, une habitante de Bora Bora a donné naissance à un bébé à bord d'un hélicoptère en plein vol de la Marine française qui l'emmenait à l'hôpital. Jeudi vers 4h du matin, une évacuation sanitaire est déclenchée pour aller chercher la femme enceinte sur son île et la transporter vers l'hôpital du Taaone, à Tahiti, à 250 km de Bora Bora. Une équipe médicale monte à bord d'un Dauphin de la Marine et arrive sur place deux heures plus tard, après un vol ralenti par un fort vent.

L'hélicoptère décolle peu après avec la patiente, mais au bout de quelques minutes, le bébé décide de pointer le bout de son nez. La patiente accouche en plein vol sur sa civière, assistée par le médecin et la sage-femme mais aussi par un militaire qui les éclaire avec des lampes. La jeune maman et sa petite fille sont finalement accueillies à l'hôpital de Raiatea, une île plus proche de Bora Bora.

«À ma connaissance, c'est la première fois qu'un bébé naît dans l'un des appareils de notre flottille», raconte le capitaine de corvette Antonio, aux commandes de l'hélicoptère pendant l'accouchement. «L'histoire ne dit pas quel lieu de naissance sera mentionné sur l'état-civil du nouveau-né», s'amuse un porte-parole de la Marine.

(L'essentiel/afp)