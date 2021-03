Un avion s'écrase, il en profite pour faire sa pub

«Les deux pilotes sont examinés par des médecins après s'être éjectés du Royal Navy Hawk du 736 Naval Air Squadron durant un vol» ayant décollé de la base aérienne de Culdrose, a détaillé le ministère de la Défense sur Twitter. «Une enquête sera lancée le moment venu». L'appareil s'est écrasé non loin de cette base aérienne de la Royal Navy.

Un porte-parole de la police locale a indiqué que des services de secours avaient été déployés dans la zone «à la suite de signalements d'un crash d'avion». Deux personnes ont reçu des soins sur place avant s'être transférées à l'hôpital, a-t-il ajouté, soulignant que leurs blessures n'étaient pas considérées comme graves.

Aussitôt le crash connu et sans doute aussi l'état de santé des deux principaux protagonistes, le fabricant de sièges éjectables s'est félicité de leur efficacité, publiant un post sur Facebook. Il rappelle que c'est la première éjection depuis 18 ans et que les sièges ont permis de sauver 7 643 vies.

A Royal Navy Hawk aircraft from 736 Naval Air Squadron crashed this morning during a flight from RNAS Culdrose. Both pilots ejected successfully.



This is the first Royal Navy ejection in 18 years with the last being Martin-Baker's 7000th ejection back in 2003. pic.twitter.com/xYqvarUyUs