Il gravit une montagne depuis son appartement

La créativité de certains pendant le confinement étonne jour après jour. Philipp Klein Herrero s'est mis en scène dans une vidéo presque réaliste dans laquelle on le voir gravir une montagne (de draps) depuis son appartement de Barcelone. Ce skieur et vidéaste amateur a été contraint de renoncer à un voyage de ski freeride en France pour respecter les consignes du confinement dues à l'épidémie de coronavirus. Mais le skieur s'est bien rattrapé avec ce projet de vidéo intitulée «Freeride at home».

On le voit tout d'abord se réveiller dans un sac de couchage sur le sol de son appartement avec, à côté de lui, un drap blanc prenant la forme de ladite montagne. Au fur et à mesure, on le voit «skier», «grimper» et «arriver enfin au sommet». Mise en ligne vendredi sur Internet, la vidéo fait un carton avec plus de 500 000 vues.

En quelques heures

Réalisée en slow motion, la vidéo a été filmée avec une caméra fixée au plafond. «J'ai eu une étincelle de créativité: j'ai passé une journée avec le cerveau en feu, à penser à ce projet, à tout dessiner sur un story-board, raconte l'Allemand à l'AFP. Mais je ne savais pas s'il était techniquement réalisable avec les moyens limités dont je disposais à la maison», explique cet ingénieur chez Seat.

«Le jeudi matin, j'ai vu qu'il y avait une bonne lumière dehors, donc je m'y suis mis. J'ai bougé tous les meubles, monté toutes les lumières, accroché la caméra au plafond, et en six heures, tout était dans la boîte», résume-t-il.

(mm/L'essentiel/afp)