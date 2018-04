Elle vole son collègue, Twitter s'enflamme

On connaît tous quelqu'un qui, un jour, s'est fait voler son repas ou sa boisson dans le réfrigérateur du bureau. De quoi faire rire les collègues et mettre la victime affamée dans une colère rouge. Et bien c'est exactement ce qu'il s'est passé il y a quelques jours dans l'entreprise de post-production californienne où travaille Zak Toscani, humoriste et écrivain.

Co-worker got his lunch stolen and they've agreed to let him watch the security camera tape. This is the most excited I've ever been at any job ever. Ever.— Zak Toscani (@zaktoscani) 29 mars 2018

«Cette psychopathe n'a même pas mangé la nourriture»

Selon le récit partagé plus de 175 000 fois, le collègue floué a tout d'abord demandé à regarder la vidéosurveillance de l'entreprise pour trouver l'identité du voleur. Or, après visionnage, il se trouve que «la» voleuse était assise juste à côté de Zak, mais qu'elle était partie entre-temps. «Selon la vidéo, cette psychopathe n'a même pas mangé la nourriture. Elle l'a sorti du frigo et l'a jeté dans la poubelle».

According to the video, this psychopath DIDNT EVEN EAT THE FOOD. She took it out of the fridge and threw and buried it in the trash— Zak Toscani (@zaktoscani) 29 mars 2018

«Elle avait exactement 30 min pour faire ce qu'elle a fait»

De quoi questionner Zak sur les raisons qui ont amené à une telle infamie: «Ses motivations restent totalement inconnues. Nous ne savons pas de quoi cette femme est capable». Et l'humoriste de préciser: «Mon collègue a acheté le riz aux alentours de 11h30. Il l'a mis au frigidaire pour le manger vers 12h00. Donc elle avait exactement 30 minutes pour faire ce qu'elle a fait. Il n'y avait pas d'intention de réchauffer la nourriture.»

!!!! After seeing the HR email she says out loud "woah. Someone stole a lunch? Who would do something like that?" !!! I may have to run out of this room— Zak Toscani (@zaktoscani) 30 mars 2018

Pendant ce temps l'employé spolié a rencontré les ressources humaines, précisant qu'il ne voulait pas que la personne coupable soit renvoyée. Les RH ont tout de même envoyé un mail à tous les employés pour demander aux gens de ne pas voler les repas des gens dans le frigo. A son retour, la coupable s'est assise à son bureau, a allumé son ordinateur et ouvert le courriel, s'exprimant à la stupeur générale: «Wouah! Quelqu'un a volé un repas? Qui ferait quelque chose comme ça?», ce à quoi la victime a répondu: «Eh bien oui, il n'est pas autorisé de jeter la nourriture de quelqu'un.»

«Une lettre écarlate invisible»

Après avoir été frontalement accusée, la «criminelle» a tout d'abord nié les faits, avant finalement de qualifier la personne des RH de «balance».

«Elle a juste soupiré et est retournée au travail. Elle avait l'air effroyablement calme», raconte Zak Tasconi après la confrontation. «Tout ce que je peux dire, c'est que maintenant tout le monde dans le bureau, du concierge au fondateur, sait ce qu'elle a fait. Elle porte maintenant une lettre écarlate invisible.» Et la raison dans tout ça? «Il me semble que nous ne saurons jamais pourquoi elle a fait ça», précise Zak.

