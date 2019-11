Le rideau de l'appartement était un drapeau néonazi

Exhiber un drapeau national sur son balcon ou à sa fenêtre lors d'une compétition sportive? Une tradition bon enfant et sympathique. Mais récemment, une bannière nettement plus controversée est apparue derrière la fenêtre d'un immeuble de Maroggia, en Suisse: il s'agit d'une croix celtique, emblème néo-fasciste, sur fond blanc et rouge. La présence de ce symbole a choqué plusieurs passants et résidents, qui ont alerté l'administration de l'immeuble.

Celle-ci est intervenue auprès des locataires de l'appartement en question. Les habitants ont été priés de retirer ce drapeau, considéré comme «inapproprié et nuisible à l'image» de la copropriété. La bannière controversée avait été dressée contre une vitre, à l'intérieur du logement. Mais elle ne passe pas inaperçue, d'autant plus que la fenêtre en question donne sur une rue très fréquentée.

«Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut»

Les locataires, un couple de 30 ans récemment arrivé à Maroggia, ne voient pas où est le problème: «Honnêtement, nous ne comprenons pas ce qui ne va pas. Nous voulions installer un rideau pour empêcher les gens de nous regarder chez nous. Et nous avons mis celui-là», expliquent-ils à la presse locale. Le couple ne nie pas ses idées extrémistes, mais assure ne pas vouloir faire de la provocation. «Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut», estiment les trentenaires.

En Suisse, l'affichage de symboles néonazis n'est pas interdit dans la mesure où il est réalisé «sans intention de propagande». Ce n'est pas la première fois que des drapeaux controversés sont saisis chez des particuliers. Une modification visant à rendre la loi «plus claire» avait été rejetée par le Conseil fédéral en 2011. Après l'intervention de l'administration de l'immeuble, le couple a fini par retirer son drapeau.

(L'essentiel/joc)