Il empile 5 M&M’s et entre dans le Guinness Book

«C’est bien plus difficile que ça en a l’air», a déclaré le Britannique Will Cutbill à CNN relayé par «Slate». En effet, empiler des M&M’s les uns sur les autres n’est de loin pas évident du fait de leur surface arrondie. Cet ingénieur civil de 23 ans, qui réside à Solihull près de Birmingham, s’est donc armé de patience pour réussir l’exploit d’empiler cinq M&M’s et ainsi détrôner l’Australien Brendan Kelbi et l’Italien Silvio Sabba qui détenaient tous les deux le précédent record avec quatre de ces bonbons chocolatés tenus en équilibre.

Will Cutbill a réalisé cette performance durant le troisième confinement en Angleterre au début de 2021. «Ce record m’a pris énormément de temps, heureusement que nous étions en confinement», a confié l’ingénieur.

Réaliser un de ses rêves

Une fois son objectif atteint, le jeune ingénieur a immédiatement contacté les responsables du Guinness Book pour faire homologuer son record. «Quand je leur ai dit qu’il y en avait cinq, ils étaient choqués. Ils voulaient aussi essayer et tenter de me battre», a déclaré Will Cutbill.

Ce dernier a ainsi réussi à réaliser l’un de ses rêves: battre un record du Guinness. «J’ai toujours voulu un record. J’achète le livre tous les ans et j’ai toujours rêvé d’y voir mon nom un jour.» Début juin, l’ingénieur a reçu le certificat validant le nouveau record établi.

