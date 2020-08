Une actrice porno a voulu éliminer son compagnon

Trois personnes ont été arrêtées pour le meurtre d’un homme de 51 ans, en fin de semaine dernière en Floride. Lauren Wambles, une actrice porno plus connue sous le pseudo d’Aubrey Gold, est soupçonnée d’avoir participé à l’élimination de son petit ami. La jeune femme de 23 ans a été mise en examen pour complicité de meurtre. William Parker, 35 ans, est accusé de meurtre, et Jeremie Peters, 43 ans, de complicité de meurtre et maltraitance de cadavre.

Les enquêteurs pensent que Raul Guillen a été tué autour du 4 juillet. Ses restes ont été découverts par des chiens policiers dans une tombe improvisée le long d’une route isolée près de Graceville, mardi dernier.

Une histoire de drogue et d’argent

Des preuves ont par la suite été retrouvées chez les deux suspects masculins, rapporte WDHN. Selon la fille de Raul Guillen, celui-ci avait appelé son ex-femme pour lui demander de l’argent, lui expliquant qu’il avait des ennuis avec des gens dangereux. La police confirme qu’une histoire «de drogue et d’argent» se cache derrière ce drame.

L’enquête suit son cours et d’autres arrestations pourraient être effectuées. Lauren Wambles, qui a tourné une trentaine de films pornos entre 2015 et 2018, a déjà six arrestations à son actif. Elle était dans l’attente d’un procès au mois de novembre pour possession de drogue.

