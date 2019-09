Les plongeurs étaient en réalité des trafiquants

La Garde civile espagnole a annoncé dimanche l'arrestation de 32 personnes soupçonnées de «trafic de haschich à grande échelle» dans la zone de Tarifa, où des trafiquants pratiquaient la plongée pour récupérer des ballots de drogue immergés en Méditerranée. L'organisation comptait «une branche spécialisée dans l'introduction de la drogue grâce à de petites embarcations de loisir passant par le port de Tarifa», selon le communiqué de la Garde civile.

Par ailleurs, «une autre branche se servait de canots pneumatiques et d'experts en plongée sous-marine» pour «récupérer les chargements de haschich placés au préalable au fond de la mer, face aux côtes» de Tarifa, selon la même source. Les agents ont saisi deux tonnes de haschich, ainsi que trois embarcations et cinq véhicules.

L'une des 31 personnes arrêtées en Andalousie était membre du service public de Sauvetage en mer et est soupçonnée d'avoir averti les trafiquants de «l'éventuelle présence de véhicules et d'embarcations de la Garde civile au cours des opérations illégales d'introduction du haschich» en Espagne. L'extrême sud de l'Espagne est miné par le trafic de haschich importé du Maroc. En 2017, plus de la moitié des saisies de haschich en Espagne ont été effectuées dans la province de Cadix, où se situe la ville de Tarifa: 182 tonnes sur 335, soit 54%, selon les dernières données disponibles.

(L'essentiel/afp)