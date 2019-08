La police demande de ne pas se moquer du suspect

La police de Gwent, au Pays de Galles, ne s'attendait assurément pas à ce que l'un de ses tweets connaisse un retentissement aussi considérable. Plus de 89 000 personnes ont effet réagi à un avis de recherche publié le 8 août sur le réseau social, rapporte The Guardian. Il concernait un certain Jermaine T., soupçonné d'avoir violé les conditions de sa remise en liberté après une condamnation pour trafic de cocaïne en 2017.

Mais c'est surtout la photo du fugitif qui a déchaîné les passions, en particulier son étrange style capillaire, qui a déclenché une avalanche de commentaires ironiques. «Passez la ville au peigne fin!», disait l'un d'eux, «Ses cheveux aussi sont en cavale», constatait un autre internaute, au milieu d'une foule de détournements, mèmes et considérations peu aimables à l'égard du jeune homme de 21 ans.

Tout en remerciant les internautes, «y compris nos nouveaux followers à travers le monde», les agents gallois ont relevé que certains messages pouvaient s'apparenter à «du harcèlement voire à des menaces», punissables pénalement. «Parfois, la limite entre la rigolade et l'abus est franchie», ont-ils prévenu. Aux dernières nouvelles, Jermaine T. court toujours. Mais la police de Gwent est sans doute à un cheveu de lui remettre le grappin dessus....

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport? We're appealing for information to locate 21 year old Jermaine Taylor, from Newport, who has breached his licence conditions after being released from prison on 10th December 2018. https://t.co/Id28LVtxtG pic.twitter.com/ip89XwV1hA— Gwent Police (@gwentpolice) August 8, 2019

(L'essentiel/arg)