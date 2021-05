Le «Tigre de Houston» a été retrouvé

Le félin en liberté, doté d'un collier, avait été aperçu dimanche dernier errant dans les rues d'un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin. L'animal a été récupéré par l'épouse du propriétaire qui a accepté de rendre l'animal à la police, a expliqué samedi soir, Ron Borza, de la police de Houston, lors d'une conférence de presse. Il n'a pas précisé où avait vécu le félin depuis sa disparition, soulignant que l'épouse «savait constamment où était le tigre».

Authorities are searching for a man whose tiger was found wandering around a neighborhood in Houston.



An armed off-duty sheriff's deputy told the man to take his tiger inside before the caretaker rushed the tiger away in a white car as police arrived. https://t.co/bMe66Ok2O5 pic.twitter.com/DZxa7wVvkV