«Playboy» fait son retour à la Maison-​​Blanche

Le correspondant à la Maison-Blanche du magazine de charme Playboy a récupéré mardi son accréditation lui permettant de travailler dans la résidence de l'exécutif, qui avait été suspendue le mois dernier après une altercation avec un ex-conseiller de Donald Trump. Le journaliste, Brian Karem, avait vu son pass suspendu suite à un échange virulent avec Sebastian Gorka, ancien assistant du président américain, lors d'une conférence de presse en juillet.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, avait alors pris une sanction au mois d'août pour suspendre durant 30 jours l'accréditation permanente de Brian Karem, qui lui donne accès à la Maison-Blanche, l'accusant notamment d'un manque de professionnalisme.

Mais le juge fédéral Rudolph Contreras a considéré que les standards concernant le comportement que devaient avoir les journalistes durant ladite conférence de presse n'avaient pas été établis clairement en amont. Il a donc ordonné que M. Karem récupère immédiatement son accréditation. «Mme Grisham n'avait pas prévenu qu'une accréditation pourrait être suspendue dans ces circonstances», a établi le juge Contreras.

Brian Karem avait vu son pass suspendu après une altercation avec Sebastian Gorka, à l'issue d'une conférence de presse dans les jardins de la Maison-Blanche, en clôture du sommet sur les réseaux sociaux organisé par Donald Trump en juillet. Sur une vidéo devenue virale, on voit les deux protagonistes échanger des insultes à l'issue de cet événement.

De nombreux organes de presse s'étaient émus de la suspension de l'accréditation de Brian Karem, qui est également éditorialiste pour la chaîne CNN. Celui-ci s'est réjoui de la décision du juge mardi en tweetant: «Que Dieu bénisse la Constitution et la liberté de la parole», et remerciant ses avocats.

«Nous nous réjouissons de l'ordre donné par le juge Contreras de rendre à Brian Karem son accréditation permanente, protégeant ainsi les droits de tous les journalistes», a également tweeté Playboy dans la foulée. La Maison-Blanche avait déjà tenté de suspendre l'accréditation d'un journaliste vedette de CNN en novembre dernier. Jim Acosta avait été mis au ban après un échange tendu avec Donald Trump lors d'une conférence de presse, mais lui aussi avait pu récupérer son pass pour la Maison-Blanche grâce à une décision de justice favorable.

