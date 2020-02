La stripteaseuse se brise la mâchoire, puis enchaîne

Une stripteaseuse a été victime d'une terrible chute, le week-end dernier dans un cabaret de Dallas, au Texas (États-Unis). Genea Sky était en pleine chorégraphie sur une barre quand elle a lâché prise et fait une chute d'environ 5 mètres. La malheureuse est tombée face contre sol et s'est brisé la mâchoire, rapporte le New York Daily News. Malgré la violence du choc, la jeune femme a fait preuve d'un courage admirable et a terminé son numéro.

La vidéo de sa terrible chute a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, provoquant l'inquiétude de nombreux internautes. Un peu à contre-cœur, Genea Sky a donné des nouvelles sur son compte Instagram: «Je n'avais pas du tout prévu de publier quelque chose à propos de cette histoire. Mais apparemment la vidéo est devenue virale et je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent si je vais bien», explique la jeune femme.

Thank you everyone pic.twitter.com/y2U8kPMdpT— Honey Badger (@Genea_Sky) February 10, 2020

Genea confirme qu'elle s'est brisé la mâchoire et qu'elle va devoir se faire opérer. La danseuse s'est par ailleurs cassé quelques dents, s'est fait une entorse à la cheville et a dû se faire poser quelques points de suture. «Je n'ai aucune fracture. J'ai quitté la scène par moi-même», rassure l'Américaine, qui se dit bouleversée par le nombre de messages de soutien qu'elle a reçus. «Le fait d'être simplement être en vie me rend humble, et je suis vraiment reconnaissante. C'est le plus important pour moi en ce moment. Ça aurait pu être bien pire», explique-t-elle, très émue.

Lundi soir, Genea a posté une photo d'elle à l'hôpital, annonçant que son opération s'était bien passée.

(L'essentiel/joc)