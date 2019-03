Un plongeur avalé par une baleine, puis recraché

Un plongeur de 51 ans a vécu une expérience digne d'un film hollywoodien à suspense, le mois dernier en Afrique du Sud. Rainer Schimpf était en pleine session de snorkeling à une quarantaine de kilomètres des côtes de Port Elizabeth quand il s'est retrouvé dans le sillage d'un rorqual de Bryde. L'homme, directeur d'une société qui organise des sorties pour les amateurs et professionnels désireux d'observer la faune marine, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

«J'étais concentré sur les requins, parce qu'il est toujours bon de savoir s'ils se trouvent devant ou derrière vous, à gauche ou à droite... puis soudain tout est devenu sombre», raconte Rainer à Sky News. En réalité, la baleine venait de surgir hors de l'eau pour engloutir un banc de sardines, emportant le plongeur par la même occasion.

«Il a compris et il m'a recraché»

Si le quinquagénaire a eu la vie sauve, c'est certainement grâce à son expérience. Conscient qu'il s'agissait d'un malheureux concours de circonstances, le rorqual n'étant pas un mangeur d'hommes, Rainer n'a pas paniqué. Le plongeur a simplement retenu sa respiration et prié pour que l'animal réalise qu'il avait avalé un aliment trop volumineux.

«Manifestement, il a compris que je n'étais pas ce qu'il voulait manger et il m'a recraché», raconte le miraculé, dont la mésaventure a été immortalisée par ses camarades. «Quand on se fait attraper par quelque chose qui pèse 15 tonnes et qui est très rapide dans l'eau, on se rend compte qu'on est vraiment tout petit au milieu de l'océan.»

A video of a Port Elizabeth man nearly being swallowed by a bryde’s whale has made international news.Rainer Schimpf a tour operator was filmed with his legs hanging out of a whale's mouth. He tells our reporter Jayed-Leigh Paulse what happened. Full story on 404 #sabcnews pic.twitter.com/R5tVXNItkF