Le lac de Constance, paradis pour les surfeurs

«De telles vagues sur le lac de Constance, c'est rare!» Le surfeur Martin Olesch explique que des vents forts soufflant dans le bon angle sur la surface de l'eau sont nécessaires pour former de belles vagues. Toutes ces conditions étaient réunies, le week-end dernier, grâce à la tempête Marilou.

Le trentenaire de Constance (sud de l'Allemagne) en a profité pour repérer le spot idéal avec deux amis surfeurs. Les trois amateurs de glisse ont finalement trouvé l'endroit parfait à Nonnenhorn, dans la partie sud-est du lac. «On a pu surfer pendant une bonne heure. Après, il a fait trop froid».

L'Allemand de 36 ans explique que c'était la première fois que lui et ses copains ont pu pratiquer leur sport au lac de Constance. Comme les vagues sont plus petites qu'en mer, la tâche s'est révélée plus compliquée que d'habitude.

(L'essentiel/taw/ofu)