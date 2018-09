Un ours monte à bord d'une voiture familiale

Une mère de famille de la province canadienne de Colombie-Britannique a fait preuve d'un beau sang-froid en découvrant qu'un ours avait grimpé dans son véhicule, a rapporté lundi la chaîne CTV. Elle venait d'y laisser un de ses enfants. L'habitante de Coquitlam, dans la banlieue de Vancouver (ouest), avait laissé sa camionnette, porte ouverte, devant sa maison pour aller chercher des provisions à l'intérieur avec un de ses enfants, pendant qu'un autre était resté dans le véhicule.

Lorsqu'ils sont ressortis, un ours s'était introduit dans le véhicule et s'attaquait à un paquet de céréales. La mère de famille a eu le réflexe d'actionner l'alarme du véhicule. Effrayé, le plantigrade s'est enfui sans faire de mal à l'enfant mais non sans emporter les céréales.

Attirés par la nourriture

«Ça aurait pu être très grave (...) Ils ont beaucoup de chance qu'il ne se soit rien passé», a déclaré à CTV un agent de la conservation de la faune. Les services de conservation de la faune n'ont pu retrouver l'ours et ont installé un piège dans le jardin de la résidence de la famille.

Il n'est pas exceptionnel que des ours noirs, nombreux en Colombie-Britannique, s'approchent de résidences, attirés par la nourriture qu'ils peuvent trouver dans les poubelles.

(L'essentiel/afp)