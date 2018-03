Un gang de mamans sème la terreur à Brisbane

La police de Brisbane cherche à mettre la main sur un gang de mamans particulièrement redoutables. Les trois femmes, qui auraient un accent irlandais, passent le plus clair de leur temps à escroquer les restaurants du coin en utilisant divers stratagèmes. Au moins six établissements de la ville australienne et de sa banlieue ont subi les assauts de ce trio infernal dans le courant de la semaine.

Le but des trois femmes, qui arpentent les rues de Brisbane avec deux poussettes et quatre enfants, est de se faire offrir à manger et à boire sous toute sorte de prétextes, raconte news.com.au.

«Incroyablement impolis

Elles placent des cheveux dans leur assiette puis crient au scandale, ou s'inventent des allergies pour se faire offrir un café. La plupart du temps, le groupe se montre tellement insupportable que les restaurateurs finissent par capituler afin de le voir déguerpir au plus vite.

Lundi sur Facebook, la responsable d'un restaurant japonais de Fortitude Valley a expliqué comment le gang de mamans s'y était pris pour obtenir de la nourriture gratuite. «Ils sont quatre enfants et trois femmes et sont incroyablement impolis. Ils sont entrés et ont totalement détruit le restaurant», raconte Marie Yokoyama. Au beau milieu du repas, l'une des clientes s'est mise à hurler, affirmant qu'elle avait trouvé un bout de verre dans son assiette.

«C'est la première fois que j'ai dû hurler sur un client»

«Je l'ai crue et ai demandé à voir. En l'inspectant, j'ai compris que le verre ne provenait pas de notre restaurant, mais elles ne voulaient rien savoir», écrit la jeune femme. «Intimidée et terrifiée» par elles, Marie a fini par leur offrir leurs repas et boissons, pour un total de 180 dollars australiens (130 francs). Les clientes ne se sont cependant pas arrêtées là, réclamant d'autres boissons et laissant leurs enfants surexcités sans surveillance pour aller fumer dehors.

«C'est la première fois que j'ai dû hurler sur un client», a confié Marie, qui a bénéficié de l'aide d'un employé d'un pub voisin pour déloger le groupe. «Elles étaient très bruyantes, très ivres, on voyait qu'elles avaient passé leur journée à boire», a raconté le barman.

Cigarettes gratuites

Dans un café de Spring Hill, le même gang de mamans a affirmé avoir reçu la mauvaise commande lors d'un précédent repas et a exigé de pouvoir manger gratuitement. Une nouvelle fois, le commerçant a lâché prise face à l'agressivité des trois femmes.

Elles ont ensuite bénéficié de cigarettes gratuites après avoir prétendu que la machine avait avalé leur argent. La police de Brisbane a confirmé avoir reçu plusieurs signalements. Elle encourage les restaurateurs victime de ce gang et qui ne se seraient pas encore annoncés de le faire rapidement.

(L'essentiel/joc)