Déguisé en Hulk, il vandalise l'étoile de Trump

L'homme qui avait défoncé à la masse l'étoile de Donald Trump à Hollywood en 2016 a encore frappé. James Lambert Otis, 56 ans, a été arrêté pour avoir vandalisé, à coup de pioche cette fois et déguisé en Incroyable Hulk, l'étoile du président américain sur le célèbre «Walk of Fame». M. Otis, qui se définit lui-même sur son compte Twitter comme un «militant non violent», avait revendiqué son geste sur les réseaux sociaux. Il a été identifié par la police grâce à des vidéos de l'incident, survenu la semaine dernière, et a été libéré sous caution lundi soir.

La chambre de commerce de Hollywood, qui gère les étoiles du «Walk of Fame», a estimé les dégâts à plus de 3 000 dollars. En 2016, James Otis avait exprimé son «mépris» pour Donald Trump et son comportement. «J'ai en tout simplement assez du langage agressif de M. Trump envers les femmes et de son attitude, ses violences sexuelles envers les femmes», avait-il déclaré, en référence aux accusations d'agressions sexuelles portées contre le président américain par certaines femmes. «Dans ma propre famille, j'ai personnellement quatre personnes qui ont été agressées ou ont subi des violences sexuelles. Ça me touche de près», avait-il ajouté à l'époque.

Donald Trump avait reçu une étoile à son nom en 2007, en récompense de sa prestation dans l'émission de téléréalité «The Apprentice». Le symbole a été vandalisé à de multiples reprises depuis. Un artiste a par exemple érigé un mur miniature surmonté de barbelés pour dénoncer la volonté de M. Trump de construire un mur le long de la frontière mexicaine. L'étoile a aussi par le passé été barrée d'une croix gammée ou recouverte de peinture voire d'excréments.

(L'essentiel/afp)