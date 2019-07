L'enfant pense être la réincarnation de Diana

La première fois que David Campbell a entendu son fils évoquer la princesse Diana, le garçon n'avait que 2 ans. «Regarde! C'est moi quand j'étais une princesse», lui avait dit Billy en montrant une photo de la défunte mère des princes William et Harry.

Dans le magazine «Stellar», le présentateur télé a raconté toutes les petites choses bizarres que son enfant disait à propos de la princesse de Galles. Ainsi, Billy a assuré à ses parents qu'il avait un frère prénommé John, comme celui de Diana, qui n'a vécu que quelques heures. Le petit Australien a également évoqué «ses deux garçons».

Une princesse au château de Balmoral

Plus étrange encore, Billy a expliqué à un ami de ses parents que quand il était une princesse, il vivait dans un château sur lequel il y avait des licornes et qui s'appelait Balmoral. Or, la licorne est l'animal officiel de l'Écosse, pays dans lequel se situe le château de Balmoral.

Selon David Campbell, son fils a également parlé de l'accident qui a coûté la vie à Lady Di. À sa maman qui lui montrait un portrait de la Britannique, il avait dit: «C'est moi en princesse. Puis, un jour, il y a eu des sirènes (ndlr: d'ambulances) et je n'étais plus une princesse.»

