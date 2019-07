Tout juste sorti du lavage, son SUV prend un bain

Un incident digne d'un film d'action est survenu mardi matin à une station de lavage de Hackensack (New Jersey). En quittant les lieux, la conductrice d'un SUV blanc semble avoir commis la fâcheuse erreur de confondre freins et accélérateur. Sous le regard médusé des employés qu'elle essayait tant bien que mal d'éviter, la malheureuse a pris de la vitesse et foncé tout droit dans la rivière.

L'automobiliste et sa fille ont été secouées par cet incident mais n'ont pas été blessés, rapporte NBC4. «J'ai cru que j'allais me noyer. Je ne sais pas nager alors j'ai hurlé», témoigne Evelyn, évoquant plus un dysfonctionnement du véhicule qu'une erreur de sa part.

Quand la police et les pompiers sont arrivés sur place, les deux personnes étaient déjà parvenues à sortir du véhicule, aidées par un employé de la station. Par précaution, Evelyn a été emmenée à l'hôpital pour un contrôle. Sa voiture a pu être ramenée sur la terre ferme avec une grue.

(L'essentiel/joc)