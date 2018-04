Elon Musk plaisante sur la «faillite» de Tesla

Elon Musk a publié une photo de lui-même prétendument saoul et endormi avec un écriteau «bankwupt» (ruiné) posé sur sa poitrine en affirmant notamment que «malgré d'intenses efforts pour trouver de l'argent, y compris une tentative désespérée de vente massive d’œufs de pâques, Tesla a fait totalement faillite et faillite à tel point que vous ne pouvez même pas l'imaginer». Ce poisson d'avril se veut une réponse aux récentes informations faisant état d'important risques financiers à venir pour le constructeur de voitures électriques, lourdement endetté et qui n'a pas dégagé de bénéfice depuis sa création en 2003.

Son dernier modèle, le Model 3 qui doit lui permettre de viser une production de masse, subit des retards de production. Le cours de l'action du groupe à Wall Street a perdu quelque 25% depuis la fin février. Tesla fait aussi actuellement l'objet d'une enquête du NTSB, le régulateur des transports américain, à la suite d'un accident mortel impliquant une de ses voitures en Californie le 23 mars.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 avril 2018

«Autopilot» activé

Le constructeur a indiqué samedi que les premiers éléments de l'enquête font ressortir que le système de pilotage automatique «Autopilot» qui équipe ses voitures était activé au moment de l'accident, mais que le conducteur n'avait pas répondu aux avertissements visuels et sonores qui lui enjoignaient de remettre ses mains sur le volant avant l'accident qui a vu le véhicule s'encastrer dans un séparateur de voies. «Le conducteur avait reçu plusieurs avertissements visuels et un (avertissement) audible le prévenant qu'il devait maintenir les mains (sur le volant) plus tôt et les mains du conducteur n'ont pas été détectées sur le volant pendant les six secondes ayant précédé la collision», a notamment affirmé Tesla.

Selon les médias américains, le NTSB a fait savoir dimanche qu'il était «mécontent» du fait que Tesla a communiqué certains éléments de l'enquête avant qu'elle ne soit terminée. Le Washington Post cite notamment un porte-parole du NTSB indiquant que ce dernier travaille actuellement avec Tesla pour décoder le logiciel de bord du véhicule accidenté. Le NTSB avait déjà mené une enquête sur un précédent accident mortel d'une Tesla équipée d'Autopilot survenu en 2016 en Floride.

(L'essentiel/afp)