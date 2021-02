Un panier pour tenter de trouver l'élu de son cœur

A L'occasion de la St valentin , cher(e)s ami(e)s célibataires, profitez de nos paniers "spécial célibataire". Vous rencontrerez peut-être l’âme sœur dans votre magasin préféré !!! Publiée par E.Leclerc Thionville sur Mardi 9 février 2021

Les gestes barrières, les distances et le port du masque sont les pires ennemis des célibataires depuis bientôt un an. À l'approche de la Saint-Valentin qui a lieu dimanche, certains peuvent désespérer de ne pas pouvoir faire de rencontres. Un supermarché de Thionville, en Moselle, a eu une idée plutôt originale pour donner un coup de pouce à Cupidon: des chariots personnalisés. L'enseigne Leclerc a mis à disposition des paniers «spécial célibataires» roses et bleus, avec une petite affiche collée portant la mention «célibataire à adopter».

L'idée, partagée sur Facebook par le magasin, a fait le buzz. Plus de 4 700 personnes ont liké la photo des paniers et plus de 10 000 internautes l'ont commentée. Qui sait, les supermarchés deviendront peut-être les nouveaux lieux prisés des rendez-vous...

(mm/L'essentiel)