La neige tombe et tient à Las Vegas en plein désert

Les médias américains n'en reviennent toujours pas. Il a neigé à Las Vegas! De très nombreuses photos ou vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux et toutes suggèrent beaucoup de surprise et d'étonnement face à des précipitations hivernales extrêmement rares, au beau milieu d'un des déserts considéré comme un des plus secs d'Amérique du nord.

Selon plusieurs sources, apercevoir de la neige dans cette ville du Nevada connue mondialement pour ses casinos, c'est comme gagner le gros lot à plusieurs reprises à la roulette russe. S'il n'est en effet pas rare de voir de la neige tomber sur les montagnes entourant Las Vegas, chaque hiver, il est par contre exceptionnel de voir l'or blanc tenir à l'intérieur même de la ville.

Près de cinq cm sont tombés ces derniers jours, alors que les dernières précipitations neigeuses significatives dataient de 2008 et de 2015. On est encore très loin d'un improbable record datant de 1909, où près de 30 cm de neige auraient été aperçus dans les rues de Vegas

My cousin is visiting Vegas and it’s the first time she sees snow



(fl/L'essentiel)