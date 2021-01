Un mystérieux feu d'artifice tiré au cœur de Lyon

À quelques minutes du couvre-feu de 18h, un incroyable feu d'artifice a été tiré des passerelles du palais de justice et Saint-Georges et du pont Bonaparte, aux abords de la place Bellecour. Selon les informations du Progrès, il s'agirait de l'œuvre d'un club de supporters européens du Wydad, club de Casablanca. Ils seraient venus de Lyon, Chambéry, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Grenoble pour célébrer les quinze ans du groupe des Ultras Winners.

Un feu d'artifice qui n'est pas sans rappeler celui tiré en plein cœur de la ville lors de la fête des Lumières dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier. Des supporters lyonnais pourraient être à l'origine de ce spectacle, évidemment interdit, puisque de nombreuses photos et vidéos ont été publiées dans la foulée sur une page Facebook intitulée «Lyon fans». Une enquête a été ouverte pour «mise en danger de la personne» et «infractions à la réglementation sur les artifices de divertissement».

(mc/L'essentiel)