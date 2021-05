Il promettait l'orgasme par le yoga pour 20 euros

Christopher Kyle Martin a été expulsé d'Indonésie, dimanche, pour avoir fait la promotion en ligne d'un cours de yoga tantrique, avec la promesse d'atteindre l'«orgasme de l'ensemble du corps» au tarif de 20 euros. Son annonce est devenue virale et a déclenché la colère de plusieurs groupes conservateurs. «Cette activité peut potentiellement porter atteinte à la réputation de l'Indonésie et de Bali, en tant que destination touristique, et ne respecte pas les coutumes balinaises», a souligné dimanche, le gouverneur de l'île I Wayan Koster au cours d'un briefing aux côtés du Canadien qui était encadré par des officiers de l'immigration.

«Si vous voulez revenir, vous devez respecter les coutumes balinaises», lui a intimé le gouverneur. Les services de l'immigration de Bali ont confirmé que Christopher Kyle Martin, qui était arrivé en avril en Indonésie, avec un visa touristique, avait été expulsé pour avoir porté atteinte à la culture et aux traditions balinaises. Le Canadien a tenté de faire valoir, sans succès, que son cours ne prévoyait aucune activité sexuelle mais était basé sur des techniques de respiration.

Le cours a été annulé après un concert de protestations.

(L'essentiel/afp)