Ils avaient laissé les fenêtres de leur 4x4 ouvertes et l'ont vite regretté. Lors d'un safari en Tanzanie mercredi dernier, un groupe de touristes a reçu la visite d'un guépard qui s'est introduit dans leur voiture. «Nous avions remarqué que les guépards commençaient à être curieux à propos du véhicule, raconte l'Américain Britton Hayes à Komo News. Mais il était trop tard pour redémarrer. Il ne fallait pas effrayer les bêtes parce que c'est là que les choses auraient pu mal tourner.»

Sur indication de leur guide, les touristes ont donc fait en sorte d'éviter de regarder le félin et de rester le plus immobile possible. L'animal a quant à lui inspecté le véhicule pendant une dizaine de minutes, avant de ressortir et de rejoindre ses congénères. «Honnêtement, c'était probablement l'un des moments les plus effrayants de ma vie, confie Britton Hayes. Je me suis forcé à faire le vide dans ma tête, à cause de tout ce qu'on entend sur les prédateurs, qu'ils peuvent sentir la peur et réagir en conséquence.»

Et d'ajouter: «J'étais effrayé à mort, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant.»

(L'essentiel/J.Z.)