Cette île paradisiaque vous accueille pour le télétravail

Qui n'a jamais rêvé de travailler à l'autre bout du monde, les pieds dans l'eau, sous les palmiers, sur une plage de sable fin? Un mythe qui pourrait bien devenir réalité du côté de la Barbade, île des Caraïbes connue pour ses décors paradisiaques et accessoirement pour être le pays d'origine de la chanteuse Rihanna...

La Première ministre de cette île des Caraïbes de presque 300 000 habitants compte en effet proposer un visa d'un an aux personnes qui souhaiteraient télétravailler sur son territoire. L'objectif est évident, il s'agit d'offrir une alternative alléchante aux voyageurs en les gardant sur place le plus longtemps possible.

Le tourisme constitue 12% de l'économie du pays, et l'activité a sérieusement ralenti depuis la propagation de l'épidémie de coronavirus. La Barbade demeure pourtant assez peu touchée avec 103 cas répertoriés au total et «seulement» sept décès. Pour profiter de cette opportunité, il faudra néanmoins montrer patte blanche et faire valoir un test négatif réalisé une semaine avant l'arrivée...

(th/L'essentiel)