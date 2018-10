40 Maserati achetées avant un sommet politique

Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée est sous le feu des critiques après avoir acheté 40 luxueuses voitures de sport en vue du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique organisé le mois prochain dans ce pays qui compte des millions de pauvres. Les Maserati, qui valent environ 150 000 dollars pièce, sont arrivées d'Italie cette semaine à bord de deux avions. Les photos du déchargement des véhicules à Port Moresby ont fait le tour des réseaux sociaux.

Le gouverneur de la province du Nord, Gary Joffa, un habitué des critiques contre le gouvernement, a jugé que l'argent ainsi dépensé l'aurait été plus utilement pour remédier aux problèmes sociaux d'un pays où la polio et la tuberculose ont refait leur apparition. «La Papouasie-Nouvelle-Guinée fait face à tant de problèmes, en matière de santé, d'éducation, de loi et d'ordre», a-t-il dit aux groupe australien de médias ABC. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, le moins développé des 41 pays membres de l'Apec, accueille les 17 et 18 novembre son sommet.

Dans un pays où plus d'un tiers des huit millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, les critiques avaient déjà fusé sur les sommes dépensées pour financer la réunion. L'achat des Maserati qui serviront à transporter les dignitaires du sommet n'a fait qu'enflammer la polémique. «Je ne sais même pas par quel bout commencer. C'est ridicule, notre peuple mérite tellement mieux que ça. Le pays tout entier peut-il boycotter l'APEC», fulmine un internaute sur Twitter. Après le sommet, les véhicules seront mis sur le marché et le gouvernement a déjà trouvé des acheteurs, se défendent les autorités.

(L'essentiel/afp)