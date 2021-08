Elle se bat contre un puma pour sauver son fils

Un petit garçon de 5 ans était en train de jouer devant chez lui jeudi à Calabasas (Californie) quand un puma a surgi. L’animal a attaqué l’enfant et «l’a traîné sur environ 40 mètres», a indiqué samedi dans un communiqué le capitaine Patrick Foy, porte-parole du département californien de la pêche et de la faune sauvage. Entendant des cris, la mère du petit s’est précipitée à son secours. N’écoutant que son courage, l’habitante a frappé le puma à mains nues jusqu’à ce qu’il lâche son fils et prenne la fuite.

Les parents de la victime l’ont conduite en urgence à l’hôpital. Touché à la tête et au torse, l’enfant était dans un état stable et sa vie n’est pas en danger. Alertées, les autorités sont parties à la recherche du puma, qui a été retrouvé dans des buissons près de la maison, «les oreilles en arrière et en train de souffler», a précisé le capitaine Foy. «En raison de son comportement et de la proximité du lieu de l’attaque, le garde-faune a estimé qu’il s’agissait probablement du puma recherché. Pour protéger la sécurité publique, il l’a abattu sur place», a expliqué le capitaine Foy.

C’est la première fois depuis 1995 qu’une telle attaque survient en Californie. «La vraie héroïne de cette histoire, c’est cette maman. Parce qu’elle a absolument sauvé la vie de son fils», a estimé le capitaine Foy. Des tests ont confirmé que l’animal abattu était bel et bien celui qui avait attaqué l’enfant. Deux autres pumas repérés dans la région ont été endormis le temps d’effectuer des vérifications. Ils ont été relâchés dans les montagnes de Santa Monica, où environ 100 spécimens sont suivis grâce à des colliers GPS.

(L'essentiel/joc)