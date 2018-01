Il regrette d'avoir «swipé» trop vite sur Tinder

Tous les utilisateurs de Tinder connaissent la règle de base: quand une personne semble intéressante, il suffit de faire glisser sa photo vers la droite en espérant obtenir un «match». Pour passer à autre chose, on «swipe» simplement à gauche, et le profil de la personne suggérée disparaît dans les limbes de l'application. Hayden Moll, un étudiant de l'Université d'État du Missouri, connaît bien les rouages de cet outil favorisant les rencontres. Et pourtant, il a commis une fâcheuse boulette en faisant défiler les photos de potentielles conquêtes, raconte Complex.

Le jeune homme a flashé sur une certaine Claudia, mais au lieu de balayer son écran vers la droite, il l'a fait dans le sens inverse, ratant une occasion d'entrer en contact avec la charmante demoiselle. Mortifié, mais pas abattu, Hayden a décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver la jeune femme. Règlement de Tinder oblige, l'étudiant ne connaissait pas le nom de famille de la belle inconnue. Tout ce qu'il savait, c'était que Claudia était, tout comme lui, étudiante à l'Université d'État du Missouri.

43 Claudia

Le jeune homme a donc pris son courage à deux mains et envoyé un e-mail à toutes les demoiselles prénommées Claudia et fréquentant son université. Apparemment, sa liste comptait tout de même 43 personnes. Dans son message, Hayden a raconté sa mésaventure en détail: «J'ai fait une erreur de débutant (...) Si Tinder dévoilait les noms de famille des gens, ce serait tellement plus facile, mais ce n'est pas le cas donc je vais devoir décrire le profil», a-t-il commencé par écrire, avant de décrire ce qu'il avait pu lire sur la «fiche de présentation» de Claudia.

À force d'acharnement, Hayden est tombé sur la «véritable» Claudia. La jeune femme a publié sur son compte Twitter une capture d'écran du mail envoyé par son soupirant. «Ce mec a carrément envoyé un e-mail à toutes les Claudia de l'université pour me retrouver sur Tinder», a-t-elle écrit, incrédule.

THIS GUY LITERALLY EMAILED EVERY CLAUDIA AT MISSOURI STATE TO FIND ME ON TINDER pic.twitter.com/x8tQuYmj8Q— Claud (@claudiaaIIey) 20 janvier 2018

La publication de la jeune femme a provoqué un torrent de réactions sur les réseaux sociaux, et le compte Instagram de Hayden a croulé sous les messages amusés, admiratifs ou curieux. «Je pensais que ça ferait du bruit, mais pas à ce point-là», admet l'étudiant. Les internautes attendent désormais avec impatience des nouvelles des deux jeunes gens: ils doivent se retrouver autour d'un donut dans le courant de la semaine.

(L'essentiel/joc)