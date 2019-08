En voulant fanfaronner, Eric Woerth se ridiculise

C'est LA photo qui a fait réagir la twittosphère ce lundi 12 août 2019. Celle où l'on voit l'ancien ministre français Eric Woerth, tutoyant les cimes dans le paysage idyllique qu'offre l'aiguille d'Argentière, l'un des sommets du massif du Mont-Blanc (France). Si en premier lieu, le cliché a le mérite d'impressionner, tout porte à penser que le politicien était en réalité sur un sol plat.

En bas à droite de la photographie, étudiée de plus près par de nombreux internautes, se trouvent deux silhouettes en position debout alors que le sexagénaire, piolet à la main, est en posture d'escalade. De plus, la languette de sa fermeture éclair montre que la photo a été pivotée afin de faire croire à une forte dénivelée.

Pour le moment, difficile de savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une réelle bourde faite par l'actuel député de la 4e circonscription de l'Oise. Contacté par BFMTV, le politicien confirme l'authenticité du cliché, désolé de constater «qu'il y a des gens malveillants tout le temps»: «Je poste une photo par an en montagne, l'an passé j'était aux Aiguilles du Diable et ici, il s'agit d'une descente de glacier, c'est une vraie photo et je suis très heureux que ça puisse impressionner», a-t-il souligné. Pas sûr qu'il garde cette version des faits éternellement.

Et ce n'est pas des randonneurs que l'ont voit tout en bas à droite quand on agrandit l'image? https://t.co/M9a8cImsx6— Jérôme Hourdeaux (@JeromeHourdeaux) 12 août 2019

(L'essentiel/szu)