Un train s'est arrêté pour laisser passer l'avalanche

Une vidéo tournée dans le Mattertal, en Valais suisse, a déjà été visionnée plusieurs dizaines de milliers de fois sur Facebook. Le clip a été tourné depuis la cabine du conducteur d'une rame de la Matterhorn-Gotthard Bahn (MGB). En arrière-fond, on entend parler l'homme, pas perturbé pour un sou: «Je vois une avalanche en train de descendre. Je vais lui laisser la priorité». Quelques secondes plus tard, une personne travaillant à la centrale se manifeste via la radio: «Vraiment?...Ah mais oui, nous avons reçu un signalement d'alerte».

Selon 20 Minuten, les faits se sont produits lundi, en dessous d'un glacier du Mattertal, dans le Haut-Valais. La MGB a confirmé les faits et loue le comportement du mécanicien, qui aurait parfaitement réagi.

Vers 10h30, une avalanche s'est déclenchée à 2 400 mètres d'altitude, à cause d'une chute de sérac, un bloc de glace. Le conducteur du train en a été informé vingt secondes plus tard. Ce système d'alerte a été introduit puisque les avalanches sont fréquentes dans cette région. Les voies du train n'ont pas été ensevelies par la neige et le convoi a pu continuer sa route, quelques minutes plus tard.

(L'essentiel/kat/ofu)