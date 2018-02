Des médecins refusent que leur salaire augmente

La lettre publiée dimanche soir par Médecins québécois pour le régime public (MQRP) a de quoi surprendre. Le groupement d'un demi-millier de membres s'oppose aux dernières hausses des salaires des praticiens, défendues par le ministre régional de la Santé, Gaétan Barrette, au nom d'un système de santé efficace et accessible à tous.

«Ces augmentations sont d'autant plus choquantes que nos collègues infirmières et infirmiers, préposés, commis et autres professionnels subissent des conditions de travail très difficiles tandis que nos patients vivent avec le manque d'accès aux services requis à cause des coupures draconiennes des dernières années», affirme le texte cité par La Presse. L'association demande au ministre, dont le départ est exigé par des citoyens et du personnel de santé, de mieux redistribuer les fonds.

Ces dernières années, les salaires des médecins québécois ont grimpé pour rattraper le niveau de leurs collègues des autres provinces. Mais selon le MQRP, la dernière indexation est de trop. Le groupement a reçu de nombreux appels de membres et de non-membres qui voulaient savoir comment s'y opposer. D'où la lettre qui, dimanche, avait déjà été signée par quelque 170 praticiens.

(L'essentiel/aia)