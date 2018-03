Après le buste raté de Ronaldo, il revoit sa copie

Un an jour pour jour après avoir fait le buzz en réalisant un buste raté de Cristiano Ronaldo, le sculpteur portugais Emmanuel Santos a retenté sa chance.

À l'invitation de Bleacher Report , un site d'information sportive américain qui l'a suivi pendant un mois, il a ainsi réalisé un autre buste de l'attaquant du Real Madrid. Force est de constater que le résultat est meilleur.

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.



We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN