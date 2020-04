Otage d'un filtre patate pendant toute la séance

Confinement oblige, une grande partie des employés du monde entier ont été contraints de s'initier aux joies du télétravail. Et qui dit télétravail dit visioconférences. Un art parfois difficile à maîtriser, et ce n'est pas la malheureuse Jennifer qui dira le contraire. On n'a pas de nouvelles de la jeune femme, mais on imagine qu'elle n'est pas encore tout à fait remise de son grand moment de solitude lors d'une réunion virtuelle avec ses collègues.

Et que dire des religieux à travers le monde, qui connaissent des débuts parfois chaotiques sur internet.

Une Américaine a, elle aussi, eu droit à son moment de gêne lors d'une visioconférence. En pleine discussion avec des subalternes, Lizet Ocampo a accidentellement activé un filtre la transformant en pomme de terre. Et impossible de revenir en arrière. La directrice politique du groupe de pression People For The American Way n'a eu d'autre choix que de terminer la réunion avec cette apparence particulièrement ridicule. «Ma cheffe s'est changée en patate pendant notre meeting et elle n'arrivait pas à changer le réglage. Alors elle est restée coincée comme ça pendant toute la séance», s'est amusée Rachele Clegg sur Twitter.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can't figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk— Rach (@PettyClegg) March 30, 2020

En ces temps compliqués, la photo de l'Américaine a beaucoup fait rire les internautes, qui sont près de 200 000 à l'avoir partagée. Bonne joueuse, Lizet Ocampo a réagi à sa mésaventure. «Je suis heureuse que cela vous fasse rire en cette période», a-t-elle commenté. Contactée par le Mirror, l'Américaine a ajouté: «Tout est hilarant dans cette histoire de patate: le fait que cela soit arrivé, le look de cette patate (ma tête), et les expressions sur le visage de mes collègues. Nous avons tous besoin de rire en ce moment».

(L'essentiel/joc)