Un trésor dans sa bibliothèque du Luxembourg

Sous le sapin encore cette année, des milliers d'exemplaires de la saga Harry Potter devraient faire le bonheur des petits et même des grands. Un succès qui ne se dément pas, même 23 ans après la parution du premier tome, «Harry Potter à l'école des sorciers» ou «Harry Potter and the Philosopher's Stone» en anglais.

Peu d'éditeurs croyaient au projet de J.K. Rowling, son premier livre est donc d'abord publié à 500 exemplaires en octobre 1996. 300 ont été disséminés dans des écoles et des bibliothèques. 200 autres sont aux mains de particuliers qui ne savent pas toujours qu'ils possèdent un véritable trésor. Jim Spencer, de la maison d’enchères Hansons, est parti en quête de ces petits bijoux et il en a déjà retrouvé cinq en un an.

Jackpot pour un Britannique du Luxembourg

Un sera vendu vendredi: il appartient à une famille de Blackpool, une ville côtière du nord-ouest de l'Angleterre. Initialement destiné à être vendu dans une brocante pour 50 pence, le livre devrait rapporter bien plus. En regardant une émission à la télé, la fille de la famille a vu que certains livres Harry Potter pouvaient valoir des milliers d'euros. Elle a alors appelé sa mère pour qu'elle vérifie: les chiffres du copyright se terminaient bien par 1 (10 9 8 7 6 5 4 3 2 1) et la liste d'achats de Harry, page 53, comportait bien deux fois le terme «1 wand».

Un peu plus tôt dans l'année, c'est un Britannique expatrié au Luxembourg - qui souhaite rester anonyme - qui a touché le jackpot: son exemplaire a été vendu aux enchères... 75 000 livres en octobre dernier, soit plus de 82 000 euros.

This has made our day - many thanks to our kind client from all @HansonsAuctions @Mr_Mulliner



Kind words mean a lot... pic.twitter.com/9CO8oov2Jw — Hansons (@HansonsUK) October 14, 2020

«J'ai été très surpris et choqué»

Cet ancien employé de l'aviation, marié à une Luxembourgeoise, avait acheté le livre pour que ses trois enfants apprennent l'anglais. «Il y a quelques mois, quand J.K. Rowling est revenue sur le devant de la scène, j'ai décidé de relire la série Harry Potter», raconte-t-il sur le site de la maison de vente aux enchères.

Il avait vu sur le site de la BBC que les premières éditions pouvaient valoir un peu d'argent, alors il a contacté Jim Spencer pour vérifier si l'ouvrage qui dormait depuis 21 ans dans sa bibliothèque faisait partie des «trésors». «J'ai été très surpris et choqué de voir que mon exemplaire cochait toutes les cases». Ses enfants avaient collé des images dans le livre mais il était en très bon état et a été très bien vendu. La somme récoltée aux enchères va lui permettre de rembourser le prêt étudiant de sa fille.

(mc/L'essentiel)