Elle met un masque à son chien, une pratique risquée?

Un passant de la gare centrale de Zurich, en Suisse, n'en croyait pas ses yeux. «Les gars, il faut vraiment que je vous montre quelque chose. Je n'arrive pas à y croire», dit-il avant de montrer une scène. Quelques secondes plus tard, sa caméra se braque sur une femme qui tient un chiot dans ses bras. Fait surprenant: l'animal porte un masque protecteur. L’homme à l’origine de la vidéo conclut ainsi: «L'humanité touche à sa fin. Incroyable».

La Fondation du refuge pour chats «Schnurrli» a récemment publié cette vidéo sur Facebook. De nombreux internautes ont réagi, faisant part de leur totale incompréhension. «Les animaux et les masques ne font pas bon ménage. C'est de la cruauté envers les animaux», commente une personne. Une autre renchérit: «Le pauvre chien».

«S'il vous plaît, ne torturez pas vos animaux»

En août, plusieurs défenseurs des animaux avaient déjà mis en garde contre le fait de mettre un masque aux animaux de compagnie dans le pays. À l’époque, elles avait été moquées, ridiculisées, parfois même menacées. Beaucoup de personnes avaient alors rétorqué que personne n'était assez stupide pour mettre des masques à son animal. Cependant, les demandes de renseignements, les photos et les vidéos reçues ont montré que de plus en plus de personnes faisaient exactement cela. La vidéo du chiot en est aujourd’hui la parfaite illustration estime la Fondation «Schnurrli». Elle avait écrit: «S'il vous plaît, ne torturez pas vos animaux. Ils ne sont pas porteurs de la maladie. Ils ont besoin de soins et d'un logement adapté et non de masques».

Risque de stress et d'essoufflement

Christine Künzli, directrice adjointe de la Fondation pour l'animal et le droit, a souligné en août que les masques pouvaient provoquer un stress considérable, un essoufflement et une panique chez nos amis les bêtes. Il y a aussi le danger qu'ils s’emmêlent avec le cordon. «Les masques mettent en danger le bien-être des animaux. Quiconque les force à porter des masques les torture.» Si l'on rencontre néanmoins un chat ou un chien portant un masque, Christine Künzli recommande de parler au propriétaire. «S'il n'obtempère pas, vous devez le dénoncer à l'Office vétérinaire ou à la police.»

