Cette petite boule de poils cachait bien son jeu

Florencia était en train de pêcher avec son frère près de chez elle, à Santa Rosa de Leales (nord), quand la jeune femme de 18 ans a entendu un petit bruit provenant des arbres bordant la rivière. En s'approchant, la jeune Argentine a découvert une petite caverne, où se cachaient de petits mammifères livrés à eux-mêmes. Les bébés ayant l'air affamés et très affaiblis, Florencia n'a pas hésité une seconde: elle a pris la petite femelle et le petit mâle avec elle, et les a baptisés Dani et Tito.

De retour chez elle, la jeune femme s'est occupée des deux animaux comme s'ils étaient des chatons, raconte le «Daily Mail». Trop faible, Dani est malheureusement morte une semaine après son arrivée chez Florencia. L'adolescente a tissé les liens forts avec Tito, dont l'hyperactivité ne lui a pas mis la puce à l'oreille. Mais, à force de courir et de sauter partout, le petit animal a fini par se blesser à une patte. Le constat du vétérinaire local qui a examiné la boule de poils a été sans appel: Tito n'était pas un chaton. Le spécialiste n'a cependant pas été en mesure de déterminer à quelle espèce il appartenait.

En parcourant des photos envoyées par Florencia, un expert a confirmé que la petite bête était un puma. Abasourdie, l'adolescente s'est résolue à confier son compagnon poilu à une fondation de secours pour animaux. Tito suit actuellement un traitement médical pour sa patte blessée, et il sera ensuite relâché dans la nature. «Il me suivait partout. Il n'a jamais manqué de viande, de lait, ni de quoi que ce soit pour vivre. Il était un animal de compagnie pour moi», soupire la jeune fille. Le cœur brisé, Florencia se console en se disant que la place de Tito est dans la nature, et pas dans une maison.

(L'essentiel/joc)