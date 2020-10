Un tote bag pour «garder ses distances»

À une époque où le Covid-19 n’existait pas, une personne qui posait son sac sur le siège vacant à côté d’elle dans le RegioExpress, bondé à une heure de pointe entre Lausanne et Montreux, faisait preuve d’incivilité. Désormais, la distance entre les individus est recommandée. En partant de ce constat, Västtrafik, les transports publics suédois ont distribué des tote bags aux usagers à la gare centrale de Göteborg, fin septembre. Ils ont été conçus pour contribuer au respect des gestes barrières.

Sur le sac, il est écrit: «I’d love to sit next to you, just not right now. Thank you for keeping your distance» (J’adorerais être assis-e à côté de vous, mais pas maintenant. Merci de garder vos distances). «Ce simple rappel est une autre façon d’encourager les gens à prendre leurs responsabilités, ce qui est le fondement de la stratégie suédoise. Avec ce sac, nous voulons, d’une manière inattendue, rappeler aux voyageurs que nous devons continuer à respecter la distanciation sociale», déclare Lars Backström, directeur général de Västtrafik.

Le «No Douche Bag» (jeu de mots signifiant «pas de crétin») est disponible en rouge ou en jaune avec un motif qui rappelle celui des rubans de signalisation.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)