Elle veut avoir les plus grosses fesses du monde

«La première chose que je fais le matin c'est d'aller face au miroir pour observer mon derrière.» Natasha Crown, 24 ans, est obsédée par son postérieur. La jeune femme se vante sur Instagram d'avoir un tour de fesses de plus de deux mètres. Pour obtenir ce résultat, elle se nourrit de pâtes, de pizza et de six kilos de Nutella par mois.

Comme la graisse qu'elle emmagasine ne va pas forcément là où elle le souhaite, la Suédoise a subi plusieurs opérations. Elle se fait transférer le surplus de gras dans son arrière-train. «Je n'ai pas l'impression qu'il est si gros. Je veux qu'il soit plus gros», explique-t-elle au «Daily Mail». «J'avais 20 ans quand j'ai effectué ma première intervention et oui, je dirais que je suis obsédée. J'adore la sensation d'avoir de grosses fesses. Quand je marche, je ressens toutes les secousses et ça m'excite. Elles me rendent sexy et puissante.»

L'habitante de Göteborg compte 80 000 abonnés sur Instagram. Mais ses parents ne sont pas ravis de son choix. Ils la supplient régulièrement de cesser de modifier son corps, car ils craignent des dégâts irréparables.

(L'essentiel/atk)