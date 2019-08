Des radars contre les véhicules trop bruyants

Plus de 3 milliards de francs suisses (2,76 milliards d'euros environ): c'est la somme allouée par la Suisse à la lutte contre la pollution sonore le long de ses routes. Or, malgré les rénovations de revêtement et les limitations de vitesse, les plaintes émises par la population demeurent nombreuses. Et les voitures et motos trop bruyantes constituent un tiers d'entre elles.

L'Office fédéral de l'environnement veut donc prendre de nouvelles mesures. Parmi elles: de nouveaux radars avertissant les conducteurs lorsqu'ils sont trop bruyants. Une installation test sera mise en place à la fin du mois dans le canton de Soleure, sur un tronçon très apprécié des motards, peut-on lire dans la presse alémanique. Comme un radar classique, le dispositif scrute la route et mesure les vitesses. Mais il y a une nouveauté: lorsque le boîtier détecte le passage d'un véhicule, un microphone se déclenche afin de mesurer le niveau de bruit émis par le moteur.

Quelques mètres plus loin, un écran d'affichage remercie les usagers peu bruyants et gronde les amateurs de vitesse et de décibels: «Moins vite!», «Moins de bruit!». Les radars prochainement testés à Soleure sont déjà massivement utilisés en Allemagne, pays où ils sont également fabriqués. Depuis 2015, le nombre de véhicules trop bruyants a ainsi baissé de moitié dans le land du Bade-Wurtemberg, tandis que les vitesses et les niveaux de bruit ont également considérablement diminué en moyenne.

