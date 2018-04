Ils avaient volé pour 900 000 euros de pistache

Trois personnes s'étaient adonnées à une combine insolite. En Belgique, elles ont été condamnées pour avoir détourné plusieurs cargaisons... de pistaches! Au total, le préjudice atteignait près de 900 000 euros, rapportent les médias du pays.

Une entreprise belge avait constaté en 2014 la disparition de grandes quantités de marchandises. Les investigations ont mené jusqu'à une firme espagnole qui avait discrètement récupéré les denrées. Or, celle-ci avait été fondée par un employé de l'entreprise belge, sa sœur et une autre personne. Ensuite, les pistaches étaient revendues à bas prix sur le marché local, directement à des particuliers.

Les membres du gang des pistaches ont écopé de 18 mois de prison, une partie en sursis. Leurs gains, évalués à plus de 700 000 euros, a été saisi et servira à payer une partie de leurs frais: 900 000 euros de dédommagement et 183 000 euros d'amende.

(L'essentiel/afp)