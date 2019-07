La Batmobile a eu un accident avec une Scénic

PHOTOS. Téteghem : le Youtubeur Sébastien Delanney crashe sa Batmobile à une sortie de l'A16 https://t.co/zeZKlIiY9p pic.twitter.com/x9ZzWeBNnt — France 3 Nord (@F3nord) 13 juillet 2019

N'en déplaise à Bruce Wayne, le vidéaste Sébastien Delanney a quitté Londres, samedi, à bord de sa Batmobile, pour prendre le tunnel sous la Manche et rejoindre, via Calais et Dunkerque, le rassemblement Cars & Coffee Benelux à Soest, près d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Le tout accompagné par deux autres Lamborghini Aventador SV. Selon les informations de France 3 régions Hauts-de-france, le cortège a quitté vers 15h30 l'autoroute A16 pour emprunter la sortie n°63, sur la commune de Téteghem. Sébastien Delanney s'est arrêté à un stop, mais en s'engageant sur une départementale, son bolide a été violemment percuté par une Renault Scenic. Il n'y a aucun blessé.

Cette Lamborghini Gallardo à moteur V10 de 5,2 litres, immatriculée en Arabie saoudite, a été customisée en Suède et homologuée pour circuler sur le réseau routier. Le véhicule lui avait été prêté par ses propriétaires, Sultan et Talal Al-Saud, deux frères saoudiens, fondateurs du Team Galag. Inspirée par le jeu vidéo «Batman - Arkham Knight», la transformation de cette Lamborghini en Batmobile, toute en fibres de carbone, avait pris un an. Début juillet Sébastien Delanney, petit-fils du célèbre pilote de rallye Jean Ragnotti, annonçait vouloir faire un «road trip» à travers l'Europe à bord de cette Batmobile qu'il présentait comme un véhicule unique au monde. Le projet semble compromis.

(dj/L'essentiel)