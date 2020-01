Grosse bagarre dans un kébab, il continue de manger

Meanwhile in a kebab shop in Portsmouth.. pic.twitter.com/jU6uAId2dJ — London Crime LDN & U.K Crime (@CrimeLdn) January 12, 2020

Le flegme britannique dans toute sa splendeur. Chris Hill était tranquillement en train de prendre son repas dans un kebab de Portsmouth (sud de l'Angleterre), vendredi soir, quand une bagarre a éclaté. Plusieurs employés en sont venus aux mains avec deux clients agressifs. Pendant que les noms d'oiseaux et les coups pleuvaient, le quinquagénaire est resté totalement impassible.

Une vidéo hilarante montre le Britannique, écouteurs dans les oreilles et téléphone en main, continuer de manger sans broncher, alors que c'est le bazar total autour de lui. «Je me suis retourné et j'ai vu un homme et l'employé se tirer des trucs dessus. Ensuite ce grand type a donné un coup de pied dans le comptoir. À un moment donné, j'ai hésité à partir, mais j'étais en train de savourer mon kebab et mes frites... même si les frites n'étaient pas terribles», raconte Chris au «Daily Mail».

Pour la petite histoire, la police n'a pas été appelée sur les lieux et personne n'a été sérieusement blessé dans l'altercation. Sur les réseaux sociaux, Chris est d'ores et déjà devenu un mème qui restera certainement dans le haut du classement de l'année 2020.

I made this today pic.twitter.com/oWkOoWqsuD— Dharma (@theladydharma) January 12, 2020

(L'essentiel/joc)