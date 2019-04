Une cagnotte pour aider le chat blessé par une flèche

C'est une histoire pour le moins cruelle qui a ému de nombreux internautes sur les réseaux sociaux depuis mardi après-midi. Un chat originaire d'Arlon dans le sud de la Belgique et non loin du Luxembourg a en effet été transpercé par une flèche plus tôt, mardi matin, avant de rentrer chez lui, chemin des Espagnols, comme le précise, très en colère Viviane Schreder sur Facebook.

Une plainte a même été déposée à la police d'Arlon et de nombreuses questions restent désormais en suspens. «Qui est l'auteur de cet acte ignoble? Qui a coupé la flèche? Comment va le chat? Le coupable a-t-il été trouvé? Est-ce un voisin? Dans quel monde vit-on?...» À l'heure d'écrire ces lignes, ce mercredi en début de soirée, le mystère rester entier... mais miraculeusement, le chat a survécu et il était même en mesure de se déplacer avant d'être emmené chez un vétérinaire. L'auteur soupçonné des faits aurait même été retrouvé, mais ce dernier ne voudrait rien entendre.

Une cagnotte pour payer les frais

Des nouvelles beaucoup plus rassurantes sont tombées en début d'après-midi ce mercredi. Toujours grâce à Viviane Schreder qui a voulu rassurer, sur Facebook, les très nombreux internautes qui lui ont demandé des nouvelles de son chat. «Il va devoir prendre des médicaments pendant dix jours. Des points de sutures ont été posés là où la flèche est rentrée avant de ressortir. Il est rentré à la maison et nous sommes désormais soulagés. Il nous reste à payer (la facture)...»

Outre un traitement pour le moins consistant matin et soir et le retrait des fils programmés dans une dizaine de jours, le petit chat noir et blanc blessé par une flèche a dû en effet subir une opération chirurgicale. Des radiographies ont été effectuées et il a passé la nuit en observation et sous oxygène chez le vétérinaire. Le montant de la facture? 275 euros. Une cagnotte a été lancée ce mercredi vers 19h15 et elle a très rapidement été alimentée...

(fl/L'essentiel)