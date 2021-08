Une hôtesse de l'air pose au sommet du Burj Khalifa

Elle a fait preuve de nerfs d'acier: pour une publicité, une hôtesse de l'air a pris la pose en haut du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, culminant à la hauteur vertigineuse de 828 mètres!

L'authenticité des images du spot a enflammé Twitter. Beaucoup ont pensé que la vidéo était fausse mais elle est bien réelle, comme le montrent les images d'Emirates: elles montrent la jeune femme, solidement attachée au sommet de la tour. Elle a suivi un entraînement intensif pour mener à bien sa mission mais tous ses efforts en valaient la peine: le clip a déjà été visionné plus de 3,5 millions de fois sur YouTube.

Real or fake? A lot of you have asked this question and we’re here to answer it.

Here’s how we made it to the top of the world’s tallest building, the @BurjKhalifa. https://t.co/AGLzMkjDON@EmaarDubai #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/h5TefNQGQe