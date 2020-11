Ce voleur de téléphone a mal choisi sa victime

Brisa était en train de rentrer du travail, le 10 novembre à Mar del Plata (est), quand un individu lui a arraché son téléphone avant de prendre la fuite. Accompagnée d’un collègue qui l’a fait monter dans sa voiture, la jeune femme de 20 ans a pris en chasse le voleur et crié aux passants de l’arrêter. Manque de chance pour l’individu, il se trouve que Brisa est une combattante MMA, raconte «La Voz». Du haut de son 1,50 m, elle a fait passer un mauvais quart d’heure à son agresseur.

Après lui avoir fait une prise de ju-jitsu et lui avoir tiré les cheveux, la jeune femme a relevé son voleur, qui avait le visage en sang: «Trouve-toi un job! Tu penses que je passe mes journées au travail pour que tu puisses me voler en trois secondes?» lui a lancé Brisa. La combattante n’a pas lâché l’individu avant l’arrivée de la police. Une enquête est en cours.

Lors d’une interview télévisée, l’Argentine a expliqué qu’elle était remplie de haine parce qu’elle avait passé des mois à économiser pour pouvoir se payer ce nouveau téléphone. «J’espère que ce type ne volera plus jamais. J’ai eu de la chance car je sais comment me défendre parce que je pratique le MMA, mais je ne veux pas que cela arrive à quelqu’un d’autre. Je suis fière de la façon dont j’ai agi et je ne regrette rien», a-t-elle déclaré.

(L'essentiel/joc)