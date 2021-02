Netanyahu a parlé pour la première fois avec Biden

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est entretenu mercredi soir pour la première fois avec le président américain Joe Biden depuis son arrivée à la Maison Blanche le mois dernier, ont indiqué ses services à Jérusalem.

«La discussion était chaleureuse, amicale et a duré environ une heure», a indiqué Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter officiel, précisant avoir abordé les questions des «accords» de paix au Moyen-Orient, de la «menace iranienne» et de la gestion de la pandémie de Covid-19.

